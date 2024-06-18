Документальний фільм "Реал" було випадково знято під час одного з боїв на Донбасі влітку 2023 року.

Вийшов перший трейлер документального фільму "Реал" (Real) від українського режиссера Олега Сенцова ("Номери", "Носоріг"), світова прем'єра якого відбудеться на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія), що проходитиме цього року з 28 червня по 6 липня.

Як каже сам Сенцов, його новий фільм – це випадково знятий бій, який став повним метром. Він показує життя на війні та її справжнє обличчя без прикрас та фальші, повідомляє прес-служба кінокомпанії "Артхаус Трафік".

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Улітку 2023 року він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Режисер опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

"Фільм Сенцова – це унікальний захоплюючий досвід, який пропонує гіпердокументальний погляд на реальність війни очима одного безпосереднього її учасника", – коментує стрічку арт-директор міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах Карел Ох.

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Олег Сенцов – факти про режисера

Український режисер Олег Сенцов народився у Сімферополі в 1976 році, з 1990-х років живе у Києві, куди він свого часу переїхав на навчання.

Сенцов був активним учасником Євромайдану 2013-2014 років, а після окупації Криму Росією в 2014 році часто відвідував півострів, намагаючись організувати мітинги "За єдину країну" та допомагаючи українським військовим.

10 травня 2014 року Сенцов був затриманий у Сімферополі російськими силовиками. 25 серпня 2015 року російський суд за звинуваченням у тероризмі дав йому 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму в Росії. 7 вересня 2019 року Сенцов повернувся в Україну в рамках обміну російських злочинців на українських військовополонених.

Після повернення в Україну режисер випустив фільми "Номери" (спільно з Ахтемом Сеітаблаєвим) та "Носоріг".

В кінці лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він доєднався до сил ТРО та був учасником боїв по звільненню Києва. Далі сенцов продовжив службу в ЗСУ та брав участь у боях на сході України.

Влітку 2023 року Олег Сенцов отримав найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону.

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