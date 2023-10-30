Гран-прі 52-го КМКФ "Молодість" отримав повнометражний дебютний фільм Еманюель Ніко "Дальва".

52-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", що проходив у столиці з 21 по 29 жовтня 2023 року, оголосив переможців.

Як повідомила прес-служба кінофестивалю, гран-прі 52-го КМКФ "Молодість" отримав повнометражний дебютний фільм Еманюель Ніко "Дальва" (Франція, Бельгія, 2022). Фільм розповідає про 12-річну дівчинку Дальву, яка у своїй зовнішності та поведінці намагається відповідати дорослій жінці. Після втечі з дому, де вона зазнала насильства, Дальва налагоджує стосунки зі співчутливою соціальною працівницею та її сусідкою по кімнаті. У такий спосіб вона повертається в дитинство і починає все з чистого аркуша.

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано картину "Втрачений рай" Зено Ґратона (Бельгія, Франція, 2023). В центрі сюжету фільму – молодий хлопець Джо, який у виправній колонії для неповнолітніх готується повернутись у суспільство, не знаючи, як виглядатиме життя по той бік колючого дроту. Але, коли до сусідньої камери потрапляє новенький на ім'я Вільям, бажання свободи швидко поступається місцем іншому бажанню.

Спеціальні відзнаки отримали фільм "Скарб" Луни Кармун (Сполучене Королівство, 2023) та драма "20 тисяч видів бджіл" Естібаліc Урресоли Солахурен (Іспанія, 2023).

Найкращим студентським фільмом повнометражного конкурсу було визнано фільм Алли Савицької "Tutti" (Україна, 2023). Він також став найкращим фільмом за результатами глядацького голосування "Молодості". Спеціальні відзнаки в рамках цього конкурсу отримали стрічки "Голоси інших" Фатіми Качі (Франція, 2023) та "Тиша бананових дерев" Енеоса Чарки (Угорщина, Бельгія, Португалія, Албанія, 2022).

Перемогу в короткометражній секції міжнародного конкурсу здобув фільм "Речі, про які ми не чули" Рамазана Кіліча (Туреччина, 2023). Спеціальні відзнаки в секції отримали фільми "Сука" Карли Мело Гампер (Колумбія, Франція, 2023) та "Принесені в жертву" Ауреліє Олівейра Перне (Швейцарія, Португалія, 2022).

Перемогу в національному короткометражному конкурсі здобув архівний документальний фільм "Анкета" Наталії Ільчук (Україна, 2022). Спеціальні відзнаки від журі національного конкурсу отримали фільми "Там, де він ступав" Єгора Гармаша (Україна, 2023) та "Войси з Бахмута" Ігоря Бабаєва (Україна, 2023).

Переможцем конкурсу документальних повнометражних дебютів став фільм Лесі Кордонець "Переступаючи кордони" (Швейцарія, 2021). Спеціальні відзнаки журі документального конкурсу отримали фільми "Затемнення" Наташі Урбан (Норвегія, 2022) та "Anhell69" Тео Монтойї (Колумбія, Румунія, Франція, Німеччина, 2022).

Найкращим фільмом секції Teen Screen став фільм "Малече" Зари Двінґер (Польша, Нідерланди, 2023). Дипломи отримали фільми "Боєць" Кам’єла Шоунаара (Нідерланди, 2022) та "Блиск моря" Дом’єна Хейхе (Бельгія, Нідерланди, 2023).

Нагороду "Скіфський олень" за вагомий внесок в український кінематограф отримала кінознавиця, професорка Оксана Мусієнко.

Нагадаємо, раніше було оголошено переможців національного повнометражного конкурсу "Молодості", який відбувся на початку жовтня в межах HAMBURG FILMFEST. Тоді найкращим повнометражним фільмом було обрано стрічку Крістіни Тинькевич "Як там Катя?". Спеціальні відзнаки отримали стрічки "Я і Фелікс" Ірини Цілик та "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча.

Загалом в рамках кінофестивалю "Молодість 2023" українським кіноманам показали понад 150 повнометражних та короткометражних фільмів. Серед них – дві гучні українські прем'єри: життєва драма "Степне" Марини Вроди та воєнна драма "Лишайся онлайн" Єви СТрельнікової.

Головною локацією кінофестивалю став столичний кінотеатр "Жовтень", тоді як церемонії відкриття та нагородження переможців проходили у кінотеатрі "Краків".

Вас також можуть зацікавити новини: