Перемогу в національному повнометражному конкурсі кінофестивалю здобув фільм "Як там Катя?" Христини Тинькевич.

52-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", основана частина якого пройде у Києві з 21 по 29 жовтня 2023 року, оголосив переможців повнометражного національного конкурсу.

Як повідомила прес-служба заходу, перемогу в національному повнометражному конкурсі, який вдруге пройшов в рамках Гамбурзького кінофестивалю, здобув фільм "Як там Катя?" Христини Тинькевич. Фільм є повнометражним дебютом режисерки.

В центрі сюжету фільму – лікарка швидкої допомоги Анна. Вона мати-одиначка, яка мріє про краще життя зі своєю 12-тирічною донькою Катею. Втім, раптовий і брутальний збій розміреного плину життя змушує Анну постати перед дилемою, яка підважить засади її власних моральних меж у суспільстві, що не має жодних.

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"Режисерка пропонує нам глибоку подорож, що викликає емоційний біль. Вона робить це дуже послідовно та відважно. Задаючи спокійний темп, вона дозволяє персонажам розкривати себе, наповнюючи кадр своїми думками та вчинками. Усі елементи фільму об'єднані спільним чітким баченням режисерки. Технічна сторона та драматургія дозволяють глибше відчути головну героїню. Вона стикається з найбільш важливими життєвими конфліктами, характерними для матері в сучасному українському суспільстві, яке переповнене амбівалентностями. Напруга у фільмі зберігається до останнього моменту, але ми намагаємося не втратити надії, бо героїня відчуває відповідальність за свої роздуми та дії", – підсумовує журі конкурсу.

Зазначається, що фільм-переможець отримав нагороду "Скіфський олень" та грошовий приз у розмірі 100 тисяч грн.

Крім того, спеціальні відзнаки отримали стрічки "Я і Фелікс" Ірини Цілик та "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча.

"Цей фільм нас зворушив, змусив сміятись та здивував величезною кількістю оригінальних ідей. Але це не все. Двоє братів – головних героїв здивували нас своєю акторською грою та блискучими діалогами із використанням місцевого діалекту. При цьому, фільм не містить кліше. Таке часто трапляється з комедіями, але не цього разу і не в цьому фільмі", – прокоментували члени журі нагороду для фільму "Люксембург, Люксембург".

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