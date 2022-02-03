В основі сюжету-біографічна книга учасниці культу.

Навесні розпочнуться зйомки стрічки про трагедію в сектантський громаді Джонстаун, де в 1978 році загинули понад 900 осіб. Вже відомий акторський склад.

Про це повідомляє видання Deadline.

Норвезький режисер Анне Севітськи зніме стрічку "Біла ніч" за сценарієм Вільяма Уїлера. В основі сюжету - біографічна книга Дебори Лейтон "Спокуслива отрута".

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Джозеф Гордон-Левітт зіграє проповідника Джима Джонса, засновника Джонстауну. Саму Дебору Лейтон, наближену до лідера культу, зіграє Хлоя Грейс Морец.

Розробкою фільму займеться компанія FilmNation. Зйомки заплановані на весну поточного року.

Нагадаємо, громада Джонстаун була заснована в 1970-х роках на північному заході Гайани послідовниками культу "Храм народів". Вона була названа на честь лідера культу - Джима Джонса, який називав себе реінкарнацією Ісуса, Будди і Леніна та проголошував себе оракулом і медіумом.

18 листопада 1978 року в громаді сталося найбільше масове самогубство. Понад 900 людей отруїли себе за наказом Джима Джонса.

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