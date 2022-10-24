Ці фільми ви подивіться буквально на одному диханні.

Британська актриса Емілія Кларк здобула популярність після виходу фільму "Термінатор: Генезис", де вона зіграла Сару - матір лідера опору Джона Коннора, і серіалу "Гра престолів", де вона виконала роль Дейенеріс.

Але це далеко не єдині ролі, які принесли їй приголомшливий успіх. Кларк також часто з'являлася в мелодрамах і комедіях, які ви подивитеся на одному диханні.

"До зустрічі з тобою"

Головна героїня Лу Кларк працює в кафе, зустрічається з Патріком і дуже любить ходити пішки. Але одного разу на неї звалюється ряд проблем - вона втрачає роботу і розуміє, що не любить свого бойфренда. Тепер їй доведеться кинути всі сили, щоб впоратися з проблемами, які звалилися на неї, а хто їй в цьому допоможе - дивіться.

"Поза підозрами"

У цьому фільмі Емілія Кларк зіграла красуню, яка довгий час перебувала в середовищі соціальних покидьків. Одного разу їй зустрічається новоспечений агент ФБР і робить її своїм донощиком. Для головної героїні це єдина надія на порятунок і нормальне життя.

"Будинок Хемінгуей"

Головний герой - віртуозний зломщик сейфів, що відрізняється веселою вдачею і цинізмом, але при цьому представляє реальну загрозу. Провівши 12 років у в'язниці і вийшовши на свободу, він має намір затребувати боржок, який належить йому за те, що він тримав язик за зубами.

"Голос з каменю"

Дія картини розгортається в 50-ті роки минулого століття в таємничому замку в Тоскані. Туди приїжджає Верена, молода няня, що володіє рідкісним даром повертати до нормального життя психологічно травмованих дітей. І вона стає останньою надією 40-річного вдівця Клауса, чий син Джейкоб протягом декількох місяців, після смерті матері, не вимовив ні слова. Почавши працювати з хлопчиком, няня усвідомлює, що привид його померлої матері починає грати з нею в кішки-мишки. А масла у вогонь підливає те, що між Вереною і господарем зав'язався роман.

"Різдво на двох"

Головна героїня Кейт напередодні Різдва застукала свого нареченого з коханкою і вигнала його з дому. Здається, в цей момент вона розчарувалася у всьому і вже не сподівалася, що колись зустріне справжнє кохання. Але на роботі її помічає милий хлопець Том. Чоловік закохується в Кейт і пропонує сходити на побачення в Різдвяну ніч. Хоч героїня приймає пропозицію симпатичного обранця, але не поспішає закохуватися в нього, адже вона так часто обпікалася. Чи вдасться їм побудувати стосунки - дивіться.

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