Ці фільми змусять вас не тільки посміхатися, але і лити сльози.

Американський актор Бен Аффлек вже давно підкорив глядачів своїми акторськими здібностями. Кінокритики також високо оцінюють його творчість, в результаті чого він отримав безліч престижних нагород.

"Глибокі води"

Драма "Глибокі води", яка вийшла у 2022 році, розповідає про сімейну пару, у якої дуже багато таємниць. Дружина головного героя (Ана де Армас) регулярно йому зраджує, а він їй все прощає. Але одного разу стає відомо про смерть чоловіка, з яким у героїні був інтим. Відтоді подружжя затягують глибокі води підозр і брехні. Чи зуміють вони зберегти свій шлюб, хоча б заради дочки - дивіться.

"Зникла"

Подружня пара готувалася до п'ятирічного ювілею, як несподівано в день свята зникає дружина. У будинку залишилися сліди боротьби і кров. Не одразу, але все ж підозри падають на Ніколаса Данна (Бена Аффлека), особливо після того, як слідчі знайшли щоденник Емі Елліот (Розамунда Пайк), в якому вона писала про те, що він хоче її вбити. Але не все так просто. Емі щорічно влаштовувала своєму чоловікові сюрпризи, і в цей раз вона вирішила пограти з ним. Чим обернуться для них ці фатальні ігри - дізнаєтеся у фільмі.

"До дива"

Головний герой Ніл - невдаха письменник, який одружився на Марині, керуючись головою, а не серцем. Тому незабаром вони починають шукати зв'язки на стороні, попередньо обговоривши це зі священиком. При цьому сам отець Куінтана теж страждає через те, що не може жити власним життям.

"Дівчина з Джерсі"

Оллі Трінке - успішний піарник і щасливий сім'янин, але в одну мить його життя кардинально змінюється. Під час пологів помирає його дружина. Тоді він стає батьком-одинаком, хоч ця роль дається йому вкрай складно. Та й удача від нього відвернулася в найбільш невідповідний момент - він втрачає роботу і переїжджає до батька в передмістя. Здається, його життя закінчилося, але єдине, що тримає його на плаву - дочка. Одного разу він вирішує зайти в магазин, щоб купити касету з улюбленим фільмом дівчинки і зустрічає там жінку, яка змінить його життя.

"Чужий квиток"

Напередодні Різдва невиправний ловелас Бадді Емарал, підчепивши в аеропорту красуню поступається своїм авіаквитком чоловікові, що поспішає додому до сім'ї. І цей літак розбивається. Через деякий час він вирішується приїхати до вдови загиблого, і ця зустріч стане для нього фатальною. Вперше він відчує, що по-справжньому закохався. Але головною проблемою стане те, що він не зможе одразу зізнатися дівчині, хто він насправді і чому її чоловік загинув замість нього.

Нагадаємо, вийшов трейлер фільму "Крід III" з франшизи "Роккі".

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