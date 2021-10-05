В Україні закінчилися зйомки фільму "Смак Свободи" / "Freedom Tastes", в якому розповідається про відродження автентичної кухні. Про це повідомляє прес-служба Держкіно на офіційній сторінці у Facebook.
За словами авторів фільму, ця історія з'явилася, щоб показати українські кулінарні традиції та познайомити українців і весь світ з видатним автором і кулінаркою - Ольгою Франко.
Читайте також"Халатик домогосподарки": Ані Лорак осоромилася безглуздим вбранням у Дубаї (відео)Під час зйомок команда радилася з кулінарною історичною консультанткою Маріанною Душар. Більше того, під час знімального процесу на майданчику були присутні нащадки родини Франків.
У сюжеті майбутньої кінострічки, молода дівчина-кухар Варя втрачає роботу. Вона тікає до Львова, щоб нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. І унікальна знахідка - книга забутої легенди української кухні Ольги Франко - змінює її життя назавжди!
Головну роль зіграла відома актриса театру і кіно – Ірма Вітовська-Ванца. Також до фільму приєдналися: переможниця "Євробачення" Джамала, зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова, ресторатор Алекс Якутов та інші.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський відеосервіс, постачальник фільмів і серіалів Netflix запустив локалізовану версію платформи українською мовою.
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