Першим учасником масштабного пісенного конкурсу став представник Бельгії.

Масштабний пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться в Італії, завдяки перемозі групи Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Відомо, що участь у конкурсі вже підтвердили 30 країн.

Також названо ім'я першого учасника конкурсу. Ним став 20-річний Jérémie Makiese, який представить Бельгію. Співак вже досить відомий у своїй країні, адже він став переможцем пісенного шоу The Voice Belgique 2021.

Хто такий Jérémie Makiese

Артист народився в Антверпені, потім кілька разів переїжджав в різні міста. З ранніх років захоплювався футболом. У 13 років він почав з футбольних матчів у молодіжній команді ФК Брюссель. Зараз він грає в якості воротаря для клубу Royal Excelsior. Крім кар'єри футболіста, він також вивчав геологію.

Його співоча кар'єра почалася за підтримки його матері, Макіези, в шкільному хорі. У 2020 році він взяв участь у бельгійському конкурсі The Voice, де він став переможцем у 2021 році.

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У щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії – рокери Maneskin з піснею "Zitti E Buoni". Варто відзначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.

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Автор: Діана Могилєвич