Netflix показав тизер фінального сезону 'Емілі в Парижі' (відео)

Останній сезон популярного серіалу вийде 24 грудня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер шостого сезону комедійно-романтичного серіалу "Емілі в Парижі" (Emily in Paris), що стане для нього останнім.

Фінальний сезон занесе Емілі і компанію до Греції та Монако, а також повернеться до Парижу. І, вочевидь, головній героїні знову доведеться обирати між кількома своїми романтичними захопленнями.

У новому сезоні до своїх ролей повернуться Лілі Коллінз (Емілі Купер), Ешлі Парк (Мінді Чен), Лукас Браво (Габріель), Філіппін Леруа-Больє (Сильві), Люсьєн Лавісконт (Алфі), Семюел Арнольд (Жюльєн), Бруно Гуері (Люк) та інші.

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Останній сезон популярного серіалу налічуватиме десять епізодів, усі вони вийдуть одночасно 24 грудня 2026 року.

"Емілі в Парижі" – що відомо про серіал

Нагадаємо, перший сезон "Емілі в Парижі" вийшов в жовтні 2020 року і миттєво став хітом.

В центрі сюжету – американка Емілі Купер, яка несподівано потрапляє до Парижу, щоб працювати в місцевому представництві великої компанії зі США. Попри неприязнь збоку французьких колег, вона поступово завойовує своє місце під сонцем, хоча й регулярно потрапляє в безглузді ситуації. Одночасно вона веде блог в Інстаграм про своє життя в Парижі, який дуже швидко стає популярним.

Паралельно героїня намагається побудувати своє особист життя. Майже одразу вона захоплюєтся своїм сусідом, шев-кухарем Габрієлем, однак їхньому щастю постійно хтось чи щось заважає.

Серіал можна назвати таким собі guilty pleasure: багато хто його критикує за примітивністю і дурні сюжетні повороти, але продовжує із захопленням дивитися та захоплюватися його стилем.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 63% схвалення від критиків проти 48% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 56 із 100 балів, а широка аудиторія – у 5 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

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