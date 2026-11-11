Netflix показав тизер фінального сезону 'Емілі в Парижі' (відео)

Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер шостого сезону комедійно-романтичного серіалу "Емілі в Парижі" (Emily in Paris), що стане для нього останнім.
Фінальний сезон занесе Емілі і компанію до Греції та Монако, а також повернеться до Парижу. І, вочевидь, головній героїні знову доведеться обирати між кількома своїми романтичними захопленнями.
У новому сезоні до своїх ролей повернуться Лілі Коллінз (Емілі Купер), Ешлі Парк (Мінді Чен), Лукас Браво (Габріель), Філіппін Леруа-Больє (Сильві), Люсьєн Лавісконт (Алфі), Семюел Арнольд (Жюльєн), Бруно Гуері (Люк) та інші.
Останній сезон популярного серіалу налічуватиме десять епізодів, усі вони вийдуть одночасно 24 грудня 2026 року.
"Емілі в Парижі" – що відомо про серіал
Нагадаємо, перший сезон "Емілі в Парижі" вийшов в жовтні 2020 року і миттєво став хітом.
В центрі сюжету – американка Емілі Купер, яка несподівано потрапляє до Парижу, щоб працювати в місцевому представництві великої компанії зі США. Попри неприязнь збоку французьких колег, вона поступово завойовує своє місце під сонцем, хоча й регулярно потрапляє в безглузді ситуації. Одночасно вона веде блог в Інстаграм про своє життя в Парижі, який дуже швидко стає популярним.
Паралельно героїня намагається побудувати своє особист життя. Майже одразу вона захоплюєтся своїм сусідом, шев-кухарем Габрієлем, однак їхньому щастю постійно хтось чи щось заважає.
Серіал можна назвати таким собі guilty pleasure: багато хто його критикує за примітивністю і дурні сюжетні повороти, але продовжує із захопленням дивитися та захоплюватися його стилем.
Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 63% схвалення від критиків проти 48% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 56 із 100 балів, а широка аудиторія – у 5 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".