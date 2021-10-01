На платформі вже є український інтерфейс.

Американський відеосервіс, постачальник фільмів і серіалів Netflix запустив локалізовану версію платформи українською мовою.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Netflix локалізовано в Україні! Фантастична новина перед вихідними. А ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс", - зазначив він.

За його словами, також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовні сторінки у Facebook і Instagram.

Читайте такожЗірка "Містера Біна" зіграє з Тімоті Шаламе у приквелі "Чарлі та шоколадна фабрика""Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською. Заради таких змін і працюємо", - додав Федоров.

З 2012 року Netflix пропонує різноманітний оригінальний вміст (Netflix Original) у своїй мережевій бібліотеці.

Після того, як vod-сервіс Netflix розширив доступ до своїх послуг для більш ніж 130 країн та територій у січні 2016 року, він став доступний також і в Україні (окрім окупованого Росією сходу України (Донбасу) та півдня України (Криму).

Однак Netflix для українських споживачів сервіс абсолютно не локалізував свій контент і під час запуску у січні 2016 року сервіс в Україні не мав ні українськомовного інтерфейсу, ні українськомовного дубляжу / озвучки та українськомовних субтитрів для своєї відеобібліотеки контенту.

У вересні 2020 року стало відомо, що Netflix розпочав розробку українськомовного інтерфейсу для українських користувачів, який повинен був з’явитися у 2021 році.

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Автор: Леся Лещенко