Нова комедія з Кейджем вийде на екрани навесні.

Опубліковано тизер комедійного фільму "Нестерпний тяжкість величезного таланту" з Ніколасом Кейджем в головній ролі.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі медіакомпанії Lionsgate Movies.

Читайте такожЗ'явився перший трейлер нового шпигунського трилера від Гая Річі (відео)У стрічці "Нестерпний тяжкість величезного таланту" Ніколас Кейдж постає у ролі самого себе - менш успішного та погрузлого в боргах.

У ролику показали, як Кейдж відпочиває в сауні з актором Нілом Патріком Харрісом, зіркою "Як я зустрів вашу маму". Актори обговорюють величезний борг Кейджа, для сплати якого зірці доводиться піти на день народження до свого небезпечного фаната, який платить за це 1 мільйон доларів.

Як зазначено в синопсисі, Кейджа буде завербовано оперативником ЦРУ і він буде вимушений рятувати себе та своїх близьких, виконуючи свої найбільш знакові ролі.

Фільм у жанрі пригодницький екшн вийде в прокат 22 квітня 2022 року.

Нагадаємо, раніше п'яного Ніколаса Кейджа вигнали з ресторану. Актор прийшов до закладу в домашніх леопардових штанях й капцях, напився, роззувся та ліз у бійку.

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Автор: Анастасія Печенюк