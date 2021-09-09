Актор виконає роль відставного стрільця, що мститься за вбиту дружину.

Культовий актор Ніколас Кейдж виконає головну роль у вестерні" старий шлях " - це перший фільм Кейджа в даному жанрі, попри всю велику кількість зіграних ним ролей.

Як повідомляє THR, Кейдж виконає роль Колтона Бріггса - відставного стрільця, який тепер володіє магазином і веде тихе сімейне життя. Згідно з описом сюжету, бандити холоднокровно вбивають його дружину, і Бріггс стає на шлях помсти. Його компаньйоном при цьому буде його 12-річна дочка.

Режисером картини виступить Бретт Доноху, відомий за бойовиком "Акти насильства".

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Нагадаємо, в найближчому майбутньому очікується ще кілька незвичайних прем'єр з Ніколасом Кейджем.

Так, він зіграє самого себе в постмодерністській комедії "Нестерпний тягар величезного таланту". Крім нього в проекті заявлена зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Ніл Патрік Харріс.

Крім того, Кейдж виконає головну роль в серіалі про Джо Екзотика, відомого всьому світу завдяки документальному серіалу "Король тигрів: вбивство, хаос і безумство".

Автор: Дмитро Захаров