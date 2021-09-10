Ходять чутки, що одну з ролей у фільмі про фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера може виконати ірландський актор Кілліан Мерфі.

Британський режисер Крістофер Нолан розробляє новий фільм, присвячений американському фізику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, якого називають "батьком атомної бомби".

Як повідомляє Deadline, новий фільм Нолана, як і "Дюнкерк" (2017), буде присвячений переломному моменту в Другій світовій війні – розробці Робертом Оппенгеймером ядерної зброї в рамках Манхеттенського проекту в 40-х роках 20 століття.

Будь-які інші подробиці про фільм на даний момент відсутні, проте ходять чутки, що одну з ролей в ньому може виконати ірландський актор Кілліан Мерфі, який вже неодноразово співпрацював з Ноланом (трилогія про Бетмена, "Початок", "Дюнкерк").

Також, за даними видання, хоча всі останні фільми Нолана випускала кіностудія Warner Bros, на даний момент відразу кілька інших великих кінокомпанії ведуть переговори з Ноланом з приводу нового проекту.

Читайте такожКрістофер Нолан зацікавився створенням гри за мотивами власних фільмівВідзначається, що хоча режисер задоволений плідною співпрацею з Warner Bros, що принесла мільярдні доходи, він також є противником випуску великобюджетних фільмів на стрімінгових сервісах одночасно з кінотеатральним релізом. Однак в період пандемії ця практика набула великої популярності, й Warner Bros не виняток – кіностудія активно випускає свої новинки на сервісі HBO Max. Саме цей аспект може завадити при подальшій співпраці Нолана з Warner Bros.

Крістофер Нолан: чим знаменитий режисер

Крістофер Нолан народився в 1970 році в Лондоні, Великобританія. На даний момент він є одним з найкасовіших режисерів в історії, а також одним з найвідоміших і впливових кінематографістів свого часу.

У режисера є молодший брат – письменник і сценарист Джонатан Нолан, який є співавтором кількох фільмів свого старшого брата. Дружина Нолана Емма Томас також задіяна в "сімейному" бізнесі – вона є продюсером більшості фільмів свого чоловіка, починаючи з самого першого.

Свій перший повнометражний фільм – неонуарний трилер "Переслідування" Нолан представив в 1998 році, чим одразу ж привернув увагу критиків до своєї персони. Через 2 роки він випустив психологічний трилер "Пам'ятати" на основі оповідання свого брата з Гаєм Пірсом і Керрі-Енн Мосс в головних ролях. Фільм став поворотним в кар'єрі Нолана, принісши йому визнання критиків і безліч престижних нагород і номінацій, серед яких – номінація на "Оскар" для братів Ноланів в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

На даний момент в послужному списку Крістофера Нолана 11 фільмів, серед яких трилогія про Бетмена (2005, 2008, 2012) з Крістіаном Бейлом, "Початок" (2010), "Інтерстеллар" (2014), "Дюнкерк" (2017) і "Тенет" (2020). Всі вони були позитивно прийняті критиками, принесли значні касові збори і отримали безліч нагород і номінацій.

Для фільмів Нолана характерні приглушені тони, міська архітектура, масштабні спецефекти, стильні герої і нелінійне оповідання, а іноді й науково-фантастична основа. У звуковому оформленні Нолан віддає перевагу повільному атмосферному оркестровому супроводу. Також велику увагу режисер приділяє діалогам.

Ще одна особливість Нолана – він дуже постійний в підборі акторів, з багатьма він співпрацював неодноразово. Абсолютний рекордсмен – Майкл Кейн, який брав участь у восьми останніх фільмах режисера.

Автор: Марина Григоренко