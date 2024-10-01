В український прокат фільм вийде 2 січня 2025 року.

Кінокомпанія Focus Features представила новий трейлер моторошного фільму жахів "Носферату" (Nosferatu) від режисера Роберта Еґґерса ("Відьма", "Маяк", "Варяг"), що є ремейком класичного німого фільму жахів "Носферату. Симфонія жаху" 1922 року від німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау.

Як і оригінальний фільм (та його ремейк "Носферату: Привид ночі" 1979 року від Вернера Герцога), новий фільм заснований на сюжеті роману Брема Стокера "Дракула" (1897), однак імена персонажів та деякі сюжетні повороти змінені, оскільки на початку 20-го століття родина письменника не давала згоду на екранізацію.

Творці нової версії "Носферату" описують фільм як "готичну історію про одержиму молоду жінку Еллен Гаттер та жахливого вампіра графа Орлока, який закохався в неї та тепер наводить на неї невимовний жах".

В новій екранізації роль Еллен дісталася Лілі-Роуз Депп ("Король", "Покоління Вояджер", серіал "Ідол"), а її коханого Томаса Гаттера зіграв Ніколас Голт ("Скажений Макс: Дорога люті", "Меню", франшиза "Люди Ікс"). Образ графа Орлока втілив Білл Скашгорд (франшиза "Воно", "Диявол завжди тут", "Джон Вік 4", "Ворон"), але його знову повністю не показали в кадрі – вочевидь, творці мають намір тримати інтригу до кінця.

Також у фільм Роберта Еґґерса зіграли Віллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Варяг", "Бідолашні створіння"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд"), Емма Коррін ("Дедпул і Росомаха", "Коханець леді Чаттерлей", серіал "Корона") та інші.

Як раніше повідомляла прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм жахів "Носферату" вийде 2 січня 2025 року, за тиждень після світового релізу.

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