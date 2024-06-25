Фільм є ремейком класичного фільму жахів Фрідріха Вільгельма Мурнау, випущеного у 1922 році.

Кінокомпанія Focus Features показала перший трейлер моторошного фільму жахів "Носферату" (Nosferatu) від режисера Роберта Еґґерса ("Відьма", "Маяк", "Варяг").

Одночасно стало відомо, що фільм вийде на екрани наприкінці 2024 року – напередодні Різдва.

Новий фільм Еґґерса є ремейком класичного німого фільму жахів "Носферату. Симфонія жаху" німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, що був випущений у 1922 році. Оригінальний фільм був заснований на сюжеті роману Брема Стокера "Дракула" (1897), однак імена персонажів та деякі сюжетні повороти були змінені, оскільки родина письменника не дала згоду на екранізацію.

В новій екранізації роль графа Орлока дісталася шведському актору Біллу Скашгорду ("Воно", "Диявол завжди тут", "Варвар", "Джон Вік 4"). Роль Томаса Гаттера виконав Ніколас Голт ("Меню", "Люди Ікс", "Скажений Макс"), а Еллен Гаттер зіграла Лілі-Роуз Депп ("Король", "Покоління Вояджер", серіал "Ідол").

Також у фільм Роберта Еґґерса зіграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд"), Емма Коррін (серіал "Корона", фільм "Коханець леді Чаттерлей"), Віллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Людина-павук") та інші.

Найвідоміші фільми Роберта Еґґерса

Нині 40-річний американський режисер Роберт Еґґерс здебільшого працює у жанрі хорор, однак подає свої фільми з дуже оригінальним баченням, що вирізняє його серед усіх інших авторів, що працюють з фільмами жахів.

Починав кар'єру Еґґерс у 2007 році з короткометражки "Гензель і Гретель", а до повнометражного дебюту він доріс у 2015 році, представивши фольк-хорор "Відьма" з юною Анею-Тейлор Джой. Саме завдяки цьому фільму як режисер, так і акторка прославилися та отримали квиток у велике кіно.

За чотири роки режисер випустив свій другий фільм – камерний психологічний фентезі-хорор "Маяк" з Віллемом Дефо та Робертом Паттінсоном.

У 2022 році на екрани вийшов третій фільм Еґґерса – історична драма з елементами фільму жахів "Варяг", в якому зіграли Александр Скашгорд, Аня Тейлор-Джой, Ніколь Кідман, Віллем Дефо та Ітан Гоук.

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