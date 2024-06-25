Кінокомпанія Focus Features показала перший трейлер моторошного фільму жахів "Носферату" (Nosferatu) від режисера Роберта Еґґерса ("Відьма", "Маяк", "Варяг").
Одночасно стало відомо, що фільм вийде на екрани наприкінці 2024 року – напередодні Різдва.
Новий фільм Еґґерса є ремейком класичного німого фільму жахів "Носферату. Симфонія жаху" німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, що був випущений у 1922 році. Оригінальний фільм був заснований на сюжеті роману Брема Стокера "Дракула" (1897), однак імена персонажів та деякі сюжетні повороти були змінені, оскільки родина письменника не дала згоду на екранізацію.
В новій екранізації роль графа Орлока дісталася шведському актору Біллу Скашгорду ("Воно", "Диявол завжди тут", "Варвар", "Джон Вік 4"). Роль Томаса Гаттера виконав Ніколас Голт ("Меню", "Люди Ікс", "Скажений Макс"), а Еллен Гаттер зіграла Лілі-Роуз Депп ("Король", "Покоління Вояджер", серіал "Ідол").
Також у фільм Роберта Еґґерса зіграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд"), Емма Коррін (серіал "Корона", фільм "Коханець леді Чаттерлей"), Віллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Людина-павук") та інші.
Найвідоміші фільми Роберта Еґґерса
Нині 40-річний американський режисер Роберт Еґґерс здебільшого працює у жанрі хорор, однак подає свої фільми з дуже оригінальним баченням, що вирізняє його серед усіх інших авторів, що працюють з фільмами жахів.
Починав кар'єру Еґґерс у 2007 році з короткометражки "Гензель і Гретель", а до повнометражного дебюту він доріс у 2015 році, представивши фольк-хорор "Відьма" з юною Анею-Тейлор Джой. Саме завдяки цьому фільму як режисер, так і акторка прославилися та отримали квиток у велике кіно.
За чотири роки режисер випустив свій другий фільм – камерний психологічний фентезі-хорор "Маяк" з Віллемом Дефо та Робертом Паттінсоном.
У 2022 році на екрани вийшов третій фільм Еґґерса – історична драма з елементами фільму жахів "Варяг", в якому зіграли Александр Скашгорд, Аня Тейлор-Джой, Ніколь Кідман, Віллем Дефо та Ітан Гоук.