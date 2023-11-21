Ремейк класичного фільму жахів Фрідріха Вільгельма Мурнау вийде в прокат у 2024 році.

В мережі з'явився перший кадр до фільму жахів "Носферату" (Nosferatu) від режисера Роберта Еґґерса, який до цього зняв фільми "Відьма", "Маяк" та "Варяг".

Знімок в своєму Instagram ексклюзивно опубліковало видання Empire Magazine.

На світлині зображена нажахана акторка Лілі-Роуз Депп, на обличчя якої насувається тінь від руки Носферату.

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"Так, це страшний фільм. Це фільм жахів. Це готичний фільм жахів", – розповів у коментарі Empire режисер Роберт Еґґерс. – "І я справді думаю, що давно не було готичного фільму старої школи, який би був справді страшним. І я думаю, що більшість глядачів визнають, що це так".

При цьому він зауважив, що цього разу "Носферату" більше зосередиться на персонажі Еллен Хаттер, яку, власне, і грає Лілі-Роуз Депп.

"Це навіть більше історія Еллен, ніж попередні версії. А Лілі-Роуз абсолютно феноменальна", – заявив режисер.

Що відомо про новий фільм "Носферату"

Новий фільм Роберта Еґґерса є вже другим ремейком класичного німого фільму жахів "Носферату. Симфонія жаху" німецького режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, що був випущений у 1922 році. Водночас фільм був заснований на сюжеті роману Брема Стокера "Дракула" (1897), однак імена персонажів та деякі сюжетні повороти були змінені, оскільки родина письменника не дала згоду на екранізацію.

Відтак, у "Носферату" Дракула став графом Орлоком (його зіграв німецький актор Макс Шрек), агент з нерухомості Джонатан Гаркер був перетворений на Томаса Гаттера, а його молода дружина Міна – на Еллен.

У 1979 році був випущений перший ремейк фільму "Носферату – привид ночі" німецького режисера Вернера Герцога з Клаусом Кінскі, Ізабель Аджані та Бруно Ганцом в головних ролях.

У новій екранізації роль графа Орлока дісталася шведському актору Біллу Скашгорду ("Воно", "Диявол завжди тут", "Варвар", "Джон Вік 4"). Роль Томаса Гаттера виконав Ніколас Голт ("Меню", "Люди Ікс", "Скажений Макс"), а Еллен Гаттер зіграла Лілі-Роуз Депп ("Король", "Покоління Вояджер", серіал "Ідол").

Також у фільм Роберта Еґґерса зіграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Месники: Ера Альтрона", "Швидкісний поїзд"), Емма Коррін (серіал "Корона", фільм "Коханець леді Чаттерлей"), Віллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Людина-павук") та інші.

Цікаво, що Голт та Дефо вже стикалися з вампірською тематикою в кіно. Зокрема, Голт зіграв слугу графа Дракули Ренфілда в нещодавньому однойменному фільмі, тоді як Дефо зіграв першого виконавця ролі графа Орлока Макса Шрека у фільмі "Тінь вампіра" 2000 року.

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