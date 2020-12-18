Прем'єри шоу заплановані на першу половину 2021 року.

Стрімінговий сервіс Netflix презентував тизери відразу двох серіалів - в жанрі фентезі та фантастики – серіалів "Тінь і кістка", а також "Племена Європи".

Ролики розміщені на YouTube-каналі сервісу.

Серіал "Тінь і кістка": що відомо

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У серіалі знімаються Аліна Старкова, Фредді Картер, Аміта Суман, кіт Янг і Бен Барнс.

Шоу складатиметься з восьми епізодів. Прем'єра запланована на квітень 2021 року.

Сюжет: серіал заснований на книгах американської Фентезі-письменниці Лі Бардуго, письменниця називає жанр своїх романів "цар-панком". Дія розгортається у світі, який розділений масивним бар'єром вічної темряви, де мешкають чудовиська. Але є сила, за допомогою якої можна нарешті об'єднати країну.

"Племена Європи": загальна інформація про серіал

Режисерами шоу є Філіп Кох і Флоріан Баксмейер.

Головні ролі виконують Генрієтта Конфуріус, Олівер Мазуччі, Девід Алі Рашед і Еміліо Сакрая.

Перший сезон буде складатися з шести епізодів. Прем'єра на Netflix запланована на 19 лютого 2021 року.

Сюжет: дія стрічки розгортається в Європі 2074 року, розділеної на безліч племінних держав, що борються за панування. Головні герої - брати Кіано та Лів, а також їх сестра Елья — опиняються у центрі війни та змушені боротися за своє виживання.

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Автор: Катерина Шварц