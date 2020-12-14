Над фільмом працюватиме команда, яка поставила оскароносний "Шалений Макс: Дорога гніву".

Лауреат премії "Оскар" і творець франшизи "Шалений Макс" Джордж Міллер приступив до зйомок свого проекту мрії під назвою Three Thousand Years Of Longing, головні ролі в якому виконують Тільда ​​Свінтон («Орландо», «Костянтин: Володар темряви», «Виживуть тільки коханці», «Доктор Стрендж») та Ідріс Ельба («Тор», «Прометей», «Тихоокеанський рубіж», «Месники: Війна нескінченності»).

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Як зазначає Вольга Україна, подробиці фільму, сценарій до якого також написав Джордж Міллер, наразі тримаються в секреті. Відомо, що зйомки стартували в Австралії минулого тижня і триватимуть 62 дні через посилені заходи безпеки, пов'язані з пандемією. Власне, зйомки нового фільму повинні були стартувати на півроку раніше, але були перенесені через епідеміологічні обставини.

Режисер-візіонер Джордж Міллер долучив до створення фільму першокласну команду. За повідомленням Deadline, постійний продюсер фільмів Міллера, Даг Мітчелл дав вичерпну характеристику: "Джордж вважає, що це найкраща команда, з якою він коли-небудь працював".

Міллер покликав, в тому числі, більшість його соратників по "Шаленому Максу: Дорозі гніву". Великий оскароносний оператор Джон Сил, відомий своїми роботами над фільмами "Англійський пацієнт", "Талановитий містер Ріплі" й "Гаррі Поттер і філософський камінь", відійшов від кіно, але знову повертається, щоб зняти фільм, який стане його другою роботою за останнє десятиліття . Перша - якраз "Дорога гніву", яка зібрала у своїй скарбничці шість премій "Оскар".

Крім того, з "Шаленого Макса" в новий фільм перекочували - оскароносний монтажер Маргарет Сіксел, оскароносний дизайнер по зачісках та макіяжу Леслі Вандервальт, оскароносний декоратор Ліза Томпсон, композитор Том Холкенборг, також відомий як Junkie XL, кастинг-директор Ніккі Барретт, координатор трюків Гай Норріс.

У команду також входять номінований на "Оскар" художник-постановник фільму "Бейб" Роджер Форд, дизайнер костюмів "Матриці" Кім Барретт і супервайзер візуальних ефектів "Месників" та "Капітана Марвел" Пол Баттерворт.

Весь акторський склад "Three Thousand Years Of Longing" поки тримається в секреті, як і точний жанр, і опис фільму. Локалізована назва фільму і додаткові подробиці фільму будуть повідомлені окремо.

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Автор: Марина Григоренко