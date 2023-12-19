Сьогодні відкрито прийом заявок до конкурсних програм.

Наступний, 15-й, Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві. Захід запланований на 12-20 липня 2024 року

В прес-службі ОМКФ зазначили, що наразі розпочинається прийом фільмів на участь у конкурсних програмах.

До подачі на участь в Національній конкурсній програмі допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2023 або 2024 роках. Переможці Національного конкурсу визначатимуться у номінаціях: "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" та "Найкращий український повнометражний документальний фільм".

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У Міжнародній європейській конкурсній програмі можуть взяти участь ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні європейські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено в цей же термін. Переможець Міжнародного європейського конкурсу визначається в номінації "Найкращий європейський повнометражний фільм".

Фільми, подані для участі в конкурсних програмах, також можуть бути відібрані для участі в позаконкурсних програмах кінофестивалю.

Прийом заявок до Національної та Міжнародної конкурсних програм відкрито з 19 грудня 2023 року по 1 травня 2024 року.

"15-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у Києві. Проте його серце і душа залишаються в Одесі, що буде відповідно відображено і в програмах кінофестивалю", - запевнили у прес-службі.

Генеральна директорка ОМКФ Алла Мачух нагадала, що минулий фестиваль відбувся у Чернівцях.

"Наступного року ми привеземо Одеський міжнародний кінофестиваль у Київ, де очікуємо не менш теплий прийом від столичних кіноманів і поціновувачів якісних глядацьких артфільмів. Ми щиро сподіваємось, що вже незабаром ОМКФ зможе повернутися у рідну домівку, в Одесу, і запросити на свято українського кінематографа гостей з усього світу", – зазначила Мачух.

Причини "переїзду" фестивалю не повідомляються.

Одеський міжнародний кінофестиваль - останні новини

13-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) мав відбутися в Одесі 23-30 липня 2022 року. Через повномасштабне вторгнення РФ фестиваль не змогли провести в Україні, та він проходив на кількох локаціях світу. Зокрема, Національний конкурс відбувся в межах Варшавського міжнародного кінофестивалю. Рішення журі відзначено найкращий український повнометражний фільм – стрічку Максима Наконечного "Бачення метелика". Найкращим документальним фільмом назвали картину "Терикони" Тараса Томенка.

14-й ОМКФ відбувся на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних програм та індустріальні заходи - у Чернівцях (культурно-мистецький центр ім. Івана Миколайчука), покази ретроспективних та спеціальних програм - в Одесі (кінотеатр Multiplex).

Вперше в історії ОМКФ його відкрили українською стрічкою. Фільмом-відкриття стала картина Олеся Саніна "Довбуш".

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