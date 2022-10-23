Найкращим документальним фільмом назвали стрічку "Терикони".

Названо переможців 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОМКФ.

Зазначається, що цьогоріч Національний конкурс Одеського міжнародного кінофестивалю з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбувся в межах Варшавського міжнародного кінофестивалю. До програми "Одеса – Варшава: український конкурс" увійшло 11 повнометражних фільмів та сім короткометражних робіт.

Як повідомляється, переможців конкурсу визначало експертне журі, до складу якого увійшли продюсер і режисер Даріуш Яблонський (Польща), сценаристка і продюсерка Ілона Лепковська (Польща) та продюсерка Іванна Дядюра (Україна).

Рішенням журі у конкурсі ОМКФ було відзначено найкращий український повнометражний фільм. Це повнометражний дебют Максима Наконечного "Бачення метелика". Це художній фільм 2022 року. Жанр - військова драма. Він про аеророзвідницю добровольчого батальйону із позивним "Метелик", яку обмінюють після двох місяців полону. Повернувшись додому, вона оклигує від отриманих травм, але раптом дізнається, що вагітна після зґвалтування своїм наглядачем.

За словами співавторки сценарію Ірини Цілик, наразі багато жінок боронять Україну саме як солдати, борються за життя як парамедики.

"Дехто з наших подруг, кого ми знаємо особисто, знаходяться в полоні. Тому надзвичайно важливо говорити про них, робити все, щоб їхні історії знали і бачили. І саме тому наш фільм дуже важливий і я щаслива, що він отримав нагороду", - сказала Цілик.

Також у прес-службі повідомили, що найкращим документальним фільмом назвали стрічку "Терикони" Тараса Томенка. Терикони – місце, де відбувається дія, і водночас образ "відпрацьованих" і полишених людських життів. Історія дітей (зокрема, в шахтарському містечку Торецьк), які постраждали від обстрілів, втратили батьків та близьких, але продовжують жити та любити.

13-й ОМКФ

13-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) мав відбутися в Одесі 23-30 липня 2022 року. Через повномасштабне вторгнення РФ цьогоріч ОМКФ не змогли провести в Україні, та він проходив у кількох локаціях світу.

На попередньому, 12-му ОМКФ, Гран-прі отримав фільм "Стоп-Земля" режисера Катерини Горностай.

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