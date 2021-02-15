OPIYA вчергове підкорила серця шанувальників новою піснею.

Українська співачка, яка щоразу розширює кордони та своєю творчістю несе основний меседж «почуття - стан душі», OPIYA вчергове підкорила серця шанувальників новою піснею.

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Пісня «В Голлівуді» створена у співпраці із відомим саунд-продюсером Андрієм Бакуном. За словами співачки, вона з автором нікуди не поспішала та ретельно працювала над змістом тексту. Саме так «лягли карти», що реліз треку припав на День закоханих.

«Ця пісня про справжнє перше кохання. Коли закохані зранку прокидаються переплетені тілами і насолоджуються першими променями сонця в ліжку. І для них час, немов зупинився», - поділилась відчуттям OPIYA про свій новий трек.

Також артистка запевнила, що зовсім скоро шанувальники побачать відеокліп, у якому історія, яка лунає у пісні оживе. Над відеороботою OPIYA працює з відомим кліпмейкером Володимиром Шурубурою.

«Мій орієнтир - емоції в стані закоханості, відчуття свободи та щастя в дрібницях. Не варто боятись почуттів, а цей день - шанс змінити життя на 380 градусів», - доповнює співачка.

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Автор: УНІАН