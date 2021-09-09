Кіану Рівз повернувся до ролі Томаса Андерсона.

У мережі з'явився перший трейлер нової частини культової серії фантастичних бойовиків "Матриця".

Фільм отримав назву "Матриця: воскресіння".

Судячи з трейлеру, Кіану Рівз повернувся до ролі Томаса Андерсона. Однак тепер він старше на 20 років і страждає від нав'язливих спогадів про події попередніх фільмів. Ходить до психотерапевта.

У трейлері вказали точну дату прем'єри - 22 грудня. Фільм вийде не лише в кінотеатрах, але і на стрімінговій платформі HBO MAX.

"Матриця-4": що відомо

У 2021 році фанати "Матриці" зможуть побачити довгоочікуване продовження культової фантастичної трилогії. Головні ролі фільму знову дістануться Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, а режисером, як і раніше, буде Лана Вачовскі.

Подробиці сюжету невідомі. Кіану Рівз повідомляв, що це буде "історія про кохання", і вона не буде приквелом до оригінальної трилогії.

Прем'єра спочатку була запланована на кінець травня 2021 року, однак у зв'язку з тим, що зйомки були припинені, її кілька разів переносили.

Автор: Дмитро Захаров