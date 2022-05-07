Прем'єра "Аватар: шлях води" очікується в грудні.

У мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Аватар: шлях води". Він повинен вийти в грудні цього року - через 13 років після виходу першої частини.

Раніше стало відомо, що зйомки фільму кілька разів відкладалися через доопрацювання спеціальної технології зйомки під водою. Потім вихід кінострічки перенесли ще на 2 роки через те, що світ боровся з пандемією коронавірусу.

Передбачуваний бюджет картини становить 250 млн доларів.

Зазначимо, про плани створення "Аватара-2" режисер Джеймс Кемерон заговорив за 3 роки до виходу на екрани першої частини. У 2010 році він заявив, що центральні події другого фільму розгортатимуться в океані Пандори. Відомо, що для 3D фільму, Кемерон занурювався на дно Маріанської западини. Він став третьою людиною в світі, хто зробив це.

Нагадаємо, нещодавно в мережі показали кадри з фільму "Аватар 2".

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