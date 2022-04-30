Прем'єра трейлера "Аватар: Шлях води" відбудеться 6 травня 2022.

У мережі показали кадри з фільму "Аватар 2". Всього було опубліковано 4 зображення. Скоріш за все, це кадри з трейлера, який вже показали журналістам. Офіційно трейлер до нової частини знаменитого блокбастера вийде 6 травня цього року.

Кадри опубліковані в Twitter "RPK_NEWS1".

Повідомляється, що при створенні фільму використовувалися спеціальні технології для зйомок під водою.

Через те, що технології допрацьовувалися, процес зйомок затягнувся на 6 років. Ще на 2 роки прем'єру фільму перенесли через пандемію коронавірусу.

Передбачуваний бюджет другого "Аватара" - 250 мільйонів доларів. Ймовірна дата виходу - 16 грудня 2022 року.

Нагадаємо, українку Ірину Цілик взяли в журі нагороди "Золоте око" Каннського кінофестивалю.

Вас також можуть зацікавити новини: