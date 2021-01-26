Новими ведучими будуть двоє чоловіків.

Новими ведучими "Орла і решки" стануть комік Олександр Гудков і співак Іван Дорн.

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Про це повідомили в прес-службі телеканалу "П'ятниця!", передає ТАСС.

Цього року шоу святкує своє 10-річчя. Перший випуск покажуть на телеекранах вже 15 лютого.

Цікаво, що раніше ведучими завжди були чоловік і жінка. Але в новому сезоні будуть двоє чоловіків, які раніше не брали участь у проекті.

Крім того, Дорн є українцем. Раніше він говорив, що в 2015 році, в ході збройного конфлікту на сході України, він через свого друга Сергія Притулу виділяв гроші волонтерам для допомоги медикаментами українським військовим на Донбасі. Але це йому не завадило стати ведучим російського шоу.

Крім того, з жовтня 2020 року по лютий 2021 виходить 25-й сезон проекту, який отримав підназву "Дівчата". У ньому знімаються Анастасія Івлєєва і Юлія Коваль.

Що відомо про програму:

"Орел і решка" - тревел-шоу, в якому двоє ведучих відправляються в подорож в одне з міст світу

Вони кидають монетку, після чого одному випадає 100 доларів, а іншому - "золота" карта

Цілий тиждень вони будуть жити з тією сумою грошей, яка їм випала

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Автор: УНІАН