За перемогу боролися п'ятеро відомих актрис.

Сьогодні відбулася церемонія вручення премії "Оскар".

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За перемогу в номінації "Краща актриса" боролися Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу"), Кері Маллінган ("Дівчина, що подає надії"), Андра Дей ("США проти Біллі Холлідей"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"), Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників").

При цьому обійшла своїх суперниць в цій номінації актриса Френсіс МакДорманд. Їй присудили статуетку за головну роль у фільмі "Земля кочівників".

Відзначимо, що експерти пророкували перемогу Кері Малліган за роль в трилері "Дівчина, що подає надії".

Оскар 2021: онлайн-трансляція

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Автор: Діана Могилєвич