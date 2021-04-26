Сьогодні відбулася церемонія вручення премії "Оскар".
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За перемогу в номінації "Краща актриса" боролися Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу"), Кері Маллінган ("Дівчина, що подає надії"), Андра Дей ("США проти Біллі Холлідей"), Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки"), Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників").
При цьому обійшла своїх суперниць в цій номінації актриса Френсіс МакДорманд. Їй присудили статуетку за головну роль у фільмі "Земля кочівників".
Відзначимо, що експерти пророкували перемогу Кері Малліган за роль в трилері "Дівчина, що подає надії".
Оскар 2021: онлайн-трансляція
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