Артист випустить, ймовірно, вже останній альбом.

Іспанський співак Енріке Іглесіас у своєму інста-блозі заявив, що випустить, ймовірно, вже останній музичний альбом. І якщо виступати він більше не планує, то бути композитором він налаштований рішуче.

"Можливо, це буде мій останній альбом. Про це я думаю вже останні кілька років. Цей проект для мене буде дуже важливим", - написав Енріке.

Хто такий Енріке Іглесіас:

Іглесіас починав свою кар'єру під псевдонімом Енріке Мартінес і працював на непримітний мексиканський лейбл FonoMusic. Зараз Енріке Іглесіас - найвідоміший з представників латиноамериканської музики в світі, а в його колекції багато статуеток "Греммі" і American Music Awards.

За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок.

Автор: Діана Могилєвич