Прем'єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі 2023 року.

28 березня 2024 року в українських кінотеатрах вийде мелодрама "Пам’ять любові" (Memory), головну роль у якій виконала оскароносна акторка Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Марсіанин", "Прислуга", "Багряний пік").

В центрі сюжету фільму – жінка на ім'я Сильвія, яка проживає детально сплановане рутинне життя. Одного разу доля зіштовхує її з Солом – чоловіком, що постійно втрапляє в чудернацькі ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому. Їхня зустріч розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

Партнером Честейн на знімальному майданчику став номінант премії "Еммі" Пітер Сарсґаард. Серед його найвідоміших робіт – ролі в картинах "Бетмен", "Ціна правди", "Джекі". За свою гру в "Памʼяті любові" Сарсґаард отримав Кубок Вольпі як найкращий актор Венеційського кінофестивалю 2023 року, обійшовши, зокрема, Джейкоба Елорді ("Прісцилла"), Адама Драйвера ("Феррарі") та Бредлі Купера ("Маестро").

Також у фільмі зіграли лавреатка "Еммі" Меррітт Вівер ("Шлюбна історія"), Джессіка Гарпер ("Суспірія", причому обидві версії – Даріо Ардженто та Луки Гуаданьїно) і Джош Чарльз ("Спілка мертвих поетів").

Режисером та автором сценарію виступив Мішель Франко – лауреат престижних нагород фестивалів класу А. Картина "Новий порядок" принесла йому "Срібного лева" – Ґран-прі журі Венеційського кінофестивалю, а стрічка "Хронік" – приз за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю.

Оператором виступив Ів Кап,відомий за фільмами "Корпорація "Святі мотори" Леоса Каракса та "Кохання живе три роки" Фредеріка Беґбедера.

В рецензії на "Пам’ять любові" британська газета The Guardian назвала фільм "захопливою історією, виконаною Честейн і Сарсґаардом з надзвичайною делікатністю та зрілістю". Профільний американський журнал Deadline, тим часом, написав, що стрічка "ідеальна як у сценарії, так і у виконанні".

Нині оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 86% схвалення від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість" та 73% від глядачів. Водночас, на Metacritic він отримав від кіноекспертів 71 зі 100 балів та 7,9 з 10 балів від широкої аудиторії, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як раніше повідомляв УНІАН, невдовзі в український прокат вийде ще одна нова стрічка з Джессікою Честейн в головній ролі – трилер "Материнський інстинкт", в якому її партнеркою у кадрі стала Енн Гетевей.

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