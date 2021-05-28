Прем'єра шоу запланована на 2022 рік.

Студія Marvel офіційно підтвердила інформацію про те, що Оскар Айзек ("Зоряні війни", "Люди ікс") зіграє головну роль в новому серіалі "Місячний лицар".

Про це свідчить повідомлення в Twitter студії.

Чутки про це з'явилися ще восени 2020 року. Пізніше про це натякнув оператор Грегорі Міддлтон.

Актор виконає роль елітного найманця Марка Спектора в шести епізодах шоу, а його опонентом стане персонаж Ітана Хоука.

"Місячний лицар" за коміксами Marvel: що відомо

Шоу зніме режисер Мохамед Діаб ("Протистояння").

Сценарій напише Джеремі Слейтер ("Академія Амбрелла").

Прем'єра серіалу на Disney+ запланована на 2022 рік.

"Місячний лицар" в коміксах

Вперше персонаж Місячного лицаря з'явився в коміксах в 1975 році.

Його розглядають як героя з безліччю особистостей. Наприклад, у деяких серіях він був втіленням єгипетського бога Місяця Хонсу.

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Автор: Катерина Шварц