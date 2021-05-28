Студія Marvel офіційно підтвердила інформацію про те, що Оскар Айзек ("Зоряні війни", "Люди ікс") зіграє головну роль в новому серіалі "Місячний лицар".
Про це свідчить повідомлення в Twitter студії.
Чутки про це з'явилися ще восени 2020 року. Пізніше про це натякнув оператор Грегорі Міддлтон.
Актор виконає роль елітного найманця Марка Спектора в шести епізодах шоу, а його опонентом стане персонаж Ітана Хоука.
"Місячний лицар" за коміксами Marvel: що відомо
- Шоу зніме режисер Мохамед Діаб ("Протистояння").
- Сценарій напише Джеремі Слейтер ("Академія Амбрелла").
- Прем'єра серіалу на Disney+ запланована на 2022 рік.
"Місячний лицар" в коміксах
Вперше персонаж Місячного лицаря з'явився в коміксах в 1975 році.
Його розглядають як героя з безліччю особистостей. Наприклад, у деяких серіях він був втіленням єгипетського бога Місяця Хонсу.
Вас також можуть зацікавити новини
- У новому тизері "Локі" Том Хіддлстон блиснув голим торсом (відео)
- Вийшов трейлер видовищного Фентезі "Легенда про зеленого лицаря" (відео)
- Вийшов трейлер екшн-комедії "Пороховий коктейль" із зірками "Вартових Галактики" та "Гри престолів" (відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram