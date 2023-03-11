Дівчинці могли вручити антипремію за її роль у фільмі "Та, що запалює поглядом" ("Палійка").

Організатори "Золотої малини" уперше в історії присудили антипремію самим собі. Це сталося через скандал з неповнолітньою. Раніше критики висунули на цю "нагороду" 12-річну актрису Райан Кіру Армстронг.

Дівчинці могли вручити антипремію за її роль у фільмі "Та, що запалює поглядом" ("Палійка"). Проте після того, як комісія "Золотої малини" оприлюднила список номінантів, суспільство засудило цькування неповнолітньої.

Згодом комітет премії публічно визнав свою провину та вибачився перед 12-річною актрисою. Також для "Золотої малини" змінили правила. Нині на антипремію можуть висувати лише повнолітніх акторів.

Саме тому цього року журі "Золотої малини" вирішили "покарати" самих себе. Вони прибрали ім'я Армстронг з переліку актрис, які можуть отримати антипремію. Замість неї вони розмістили самих себе. Тому антипремію за найгіршу жіночу роль не отримала жодна актриса.

Фільм "Палійка" - трейлер

Нагадаємо, раніше УНІАН називав усіх переможців антипремії "Золота малина". Критики особливо не пошкодували актрора Тема Хенкс та фільм "Білявка".

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