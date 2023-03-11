Окрім цього, антипремію отримав Джаред Лето.

Організатори антипремії "Золота малина 2023" оголосили список переможців. Як виявилося, цього року премію отримав навіть легендарний актор Том Хенкс. Яким фільмам та яким акторам вирішили дати "Золоту малину" - читайте нижче.

Найгірша чоловіча роль

"Золоту малину" отримав актор та співак Джаред Лето. Критики не оцінили його роботу у фільмі "Морбіус". Цю стрічку організатори антипремії назвали "порожнім вампірським фільмом Marvel".

Найгірша чоловіча роль другого плану

Том Хенкс, як зазначили організатори премії, надто далеко зайшов, коли створив свою версію полковника Тома Паркера в біографічному фільмі "Елвіс". Сама стрічка, до речі, номінована на "Оскар".

Найгірше екранне комбо

Цю антипремію також вирішили віддати Хенксу. Організатори заявили, то актор нібито заслуговує на "Золоту малину" за "латексне обличчя" у фільмі "Елвіс". Окрім цього, Хенкса розкритикувала за смішний акцент.

Найгірша жіноча роль

Цього року жодна актриса не отримала антипремію. Організатори "Золотої малини" присудили її собі.

Найгірша жіноча роль другого плану

Антипремію отримала американська актриса гватемало-пуерториканського походження Андріа Архона. Критики не оцінили її роль у фільмі "Морбіус". Там вона зіграла Мартіну Бенкрофт.

Найгірший фільм та найгірший сценарій

Одразу дві "Золоті малини" отримав фільм "Білявка". До речі, Ана де Армас, яка зіграла у стрічці Мерилін Монро, отримала за цю роботу номінацію на "Оскар". Організатори антипремії зазначили:

Інший "біографічний фільм" - женоненависницька, непристойна й брехлива "Білявка", яка безсоромно використовує пам’ять про покійну Мерилін Монро, було названо як найгіршим фільмом, так і найгіршим сценарієм (написано режисером фільму Ендрю Домініком)

Найгірший приквел, римейк, плагіат або сиквел

Цю антипремію отримав фільм "Піноккіо". У ньому, до речі, також знімався Том Хенкс. Організатори премії назвали фільм "безглуздим, бездушним переосмисленням".

Найгірший режисер

Антипремію отримав Machine Gun Kelly (Колсон Бейке). Йому присудили "Золоту малину" за роботу над фільмом "Доброго трауру". У ньому знялася Меган Фокс.

Повернення до якісного кіно - "спокутування"

Цьогоріч організатори антипремії визнали, що актор Колін Фаррел "розправив крила та вийшов з пекла". Його "гріхи" списали за бездоганну роботу у фільмі "Банші з Інішеріна".

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про повний список номінантів на премію "Оскар".

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