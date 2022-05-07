Майку Хагерті було 67 років.

У США помер актор з легендарного серіалу "Друзі". Майку Хагерті було 67 років.

Про смерть актора повідомляється на офіційній сторінці серіалу "Друзі" в Instagram.

Актор зіграв у культовому серіалі містера Тригера, керуючого будинком, де жили головні персонажі. Він часто знімався в смішних сценах і веселив глядачів.

"Сім'я "Друзів" оплакує втрату Майка Хагерті, нашого власного містера Тригера. Наші думки з його сім'єю, друзями, колегами і шанувальниками. Ось і останній танець!",- зазначено в повідомленні.

Актор Майк Хагерті: що про нього відомо

Майк Хагерті - американський актор. Народився 10 травня в 1954 році. Вважався майстром другорядних ролей, які особливо запам'ятовувалися глядачам. Грав у серіалах "Мартін","Весела компанія", "Друзі"," Чудові роки".

Також актор часто з'являвся в "Шоу Джорджа Карліна". Хагерті був відомий своїми пишними вусами та пам'ятним чиказьким акцентом.

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