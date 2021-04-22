Він допоміг запустити кар'єру Квентіну Тарантіно, спродюсувавши його режисерський дебют "Скажені пси".

Помер улюблений режисер Квентіна Тарантіно, легенда американського незалежного кіно Монте Хеллман.

Смерть настала 20 квітня в лікарні, куди Хеллман був доставлений напередодні після падіння. Про це повідомляє Variety.

Роботи Монте Хеллмана

Монте Хеллман народився в 1929 році в Нью-Йорку. Вивчав театральне мистецтво в Стенфорді і кінематографію в Лос-Анджелесі.

Дебютував у кіно в 1959 році з фільмом "Чудовисько з проклятої печери". Зняв фільми "Терор", "Задні двері в пекло", "Вогонь на враження", "Втеча в нікуди". Він також допоміг запустити кар'єру Квентіну Тарантіно, спродюсувавши його режисерський дебют "Скажені пси". Тричі отримував нагороди Міжнародного Венеціанського кінофестивалю.

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Автор: Олег Давигора