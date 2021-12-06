Прем'єра проекту відбудеться 1 січня 2022 року на HBO Max.

Американський інтернет-сервіс HBO Max представив новий тизер спецепізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Нагадаємо, "20-річчя Гаррі Поттера: повернення в Хогвартс" дебютує в перший день Нового року.

У новому тизері, опублікованому в YouTube-каналі HBO Max, фанати поттеріади можуть побачити улюблених зірок, які отримують свої листи з Хогвартса.

Вже відомо, що в спецепізоді з'являться Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт, Хелена Бонем Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Роббі Колтрейн, Меттью Льюїс та інші.

Зазначимо, що в списку учасників спецепізоду не заявлена автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг. З чуток, вона з'явиться тільки на архівних кадрах у зв'язку зі звинуваченнями в трансфобії і расизмі.

Прем'єра проекту відбудеться 1 січня 2022 року на HBO Max.

Нагадаємо, перший фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вперше вийшов на великий екран в 2001 році. Всього було випущено вісім фільмів, прем'єра останнього була в 2011 році.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко