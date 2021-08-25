Sony збирається змінити графік виходу прем'єр.

Компанія Sony планує змінити графік виходу осінніх прем'єр. Так, в список "посунутих" потрапила і друга частина "Венома".

Про це повідомляє Vulture.

"Веном 2: Карнаж" можуть перенести на 21 січня 2022 року. І все через загострення пандемії коронавірусу в світі.

Але студія чекає, щоб зробити оголошення до закінчення CinemaCon, щорічної феєрії, під час якої керівники і власники мереж кінотеатрів вражаються попередніми поглядами на прийдешні блокбастери Голлівуду", - повідомляє видання.

Відзначимо, що раніше прем'єру другої частини фільму вже переносили. Спочатку вона повинна була відбутися 24 вересня 2021 року. Потім вихід "Венома 2: Карнаж" перенесли на 15 жовтня цього року. А зараз і зовсім - на наступний рік.

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За сюжетом більш ніж через рік після тих подій журналіст Едді Брок намагається пристосуватися до життя в якості господаря інопланетного симбіота Венома, який наділяє його надлюдськими здібностями. Брок намагається відродити свою кар'єру і бере інтерв'ю у серійного вбивці Клетуса Касаді, який з волі випадку стає господарем Карнажа і тікає з в'язниці після невдалої страти.

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Автор: Діана Могилєвич