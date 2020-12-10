Новий серіал стане продовженням відомого трилера / кадр з фільму "Мовчання ягнят"

Американська телерадіомережа CBS показала перший трейлер серіалу «Кларіс», який є продовженням трилера «Мовчання ягнят».

Ролик опублікований на YouTube.

Продовження «Мовчання ягнят»: трейлер серіалу

Серіал «Кларіс»: що відомо

  • Основна увага в серіалі буде приділена агенту ФБР Кларіс Старлінг через рік після її зустрічі з психіатром і серійним вбивцею Ганнібалом Лектером.
  • Головну роль зіграла Ребекка Брідс («Милі ошуканки», «Відважні»).
  • Продюсерами шоу виступили Алекс Курцман та письменниця Дженні Люмет.
  • Прем'єра запланована на 11 лютого 2021 року.
  • У першому сезоні заявлено десять серій.

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Автор: УНІАН