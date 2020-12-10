Новий серіал стане продовженням відомого трилера / кадр з фільму "Мовчання ягнят"
Американська телерадіомережа CBS показала перший трейлер серіалу «Кларіс», який є продовженням трилера «Мовчання ягнят».
Ролик опублікований на YouTube.
Продовження «Мовчання ягнят»: трейлер серіалу
Серіал «Кларіс»: що відомо
- Основна увага в серіалі буде приділена агенту ФБР Кларіс Старлінг через рік після її зустрічі з психіатром і серійним вбивцею Ганнібалом Лектером.
- Головну роль зіграла Ребекка Брідс («Милі ошуканки», «Відважні»).
- Продюсерами шоу виступили Алекс Курцман та письменниця Дженні Люмет.
- Прем'єра запланована на 11 лютого 2021 року.
- У першому сезоні заявлено десять серій.
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