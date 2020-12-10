Продовження "Мовчання ягнят": опубліковано трейлер серіалу про агента Кларіс (відео)

Головну роль в серіалі зіграла Ребекка Брідс.

Американська телерадіомережа CBS показала перший трейлер серіалу «Кларіс», який є продовженням трилера «Мовчання ягнят». Ролик опублікований на YouTube. Продовження «Мовчання ягнят»: трейлер серіалу Серіал «Кларіс»: що відомо Основна увага в серіалі буде приділена агенту ФБР Кларіс Старлінг через рік після її зустрічі з психіатром і серійним вбивцею Ганнібалом Лектером.

Головну роль зіграла Ребекка Брідс («Милі ошуканки», «Відважні»).

Продюсерами шоу виступили Алекс Курцман та письменниця Дженні Люмет.

Прем'єра запланована на 11 лютого 2021 року.

У першому сезоні заявлено десять серій. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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