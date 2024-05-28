Режисер зняв фільм "Реал" на тактичну камеру прямо посеред бою влітку 2023 року.

Новий фільм українського режисера та військового Олега Сенцова "Реал" вперше покажуть в рамках програми "Спеціальні покази" на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія), що триватиме з 28 червня до 6 липня 2024 року. Це фестиваль "класу А", що вважається одним із ключових у Центральній та Східній Європі.

Як повідомляє прес-служба компанії "Артхаус Трафік", з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Улітку 2023 року він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Олег опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал". Цей незаплановано зафільмований тактичною камерою режисера матеріал став документальною стрічкою.

"Реал" – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші", – розповів режисер. Відео дня

Як раніше повідомляв УНІАН, влітку 2023 року Олег Сенцов отримав найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону.

Олег Сенцов – що відомо

Український режисер Олег Сенцов народився у Сімферополі в 1976 році, але у 1990-х роках переїхав до Києва на навчання. Він був активним учасником Євромайдану 2013-2014 років, а після окупації Криму Росією в 2014 році почав часто їздити на півострів, де намагався організувати мітинги "За єдину країну" та постачав продуктами та усім необхідним українських військових, які перебували в Криму.

10 травня 2014 року Сенцов був затриманий у Сімферополі російськими силовиками, а 25 серпня 2015 засуджений за звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму в Росії. 7 вересня 2019 року він був повернутий в Україну в рамках обміну російських злочинців на українських військовополонених з РФ.

Після повернення в Україну він випустив фільми "Номери" (спільно з Ахтемом Сеітаблаєвим) та "Носоріг".

В кінці лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сенцов доєднався до сил ТРО та був учасником боїв по звільненню Києва, а пізніше приєднався до ЗСУ та брав участь у боях на сході України.

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