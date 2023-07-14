Також таку ж нагороду отримала українська письменниця Оксана Забужко.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вручив режисеру, який сьогодні воює на фронті з російськими окупантами,Олегу Сенцову та письменниці Оксані Забужко від президента Франції Еммануеля Макрона найвищу нагороду – Орден Почесного легіону.

Про це повідомляє посольство Франції в Україні. Посол запитав Сенцова як він себе почуває, оскільки нещодавно отримав поранення фронті. При цьому наголосив, що Сенцов пішов на війну добровольцем, щоб боротися з російськими окупантами. "Ваша присутність тут сьогодні (йдеться про нагородження, яке відбулося в Софії Київській - УНІАН) – це вже майже диво", - наголосив Етьєн де Понсен. Сенцов відповів, що після відновлення повернеться у стрій.

Посол зазначив, що Сенцов - кінорежисер з активною громадською позицією, який брав участь у Євромайдані, виступав проти анексії Криму, був арештований Росією і засуджений до 20 років позбавлення волі за "участь у підготовці терористичних актів", відбував ув'язнення в колонії в Західному Сибіру. При цьому нагадав, що при підтримці світової спільноти, в тому числі Франції, Сенцова було звільнено 7 вересня 2019 року в рамках обміну полоненими.

"Відзнака, яку ми вручаємо Вам сьогодні, є ще одним свідченням підтримки з боку Франції вошої боротьби під час ув’язнення. В ширшому сенсі, моя країна, як і всі країни Євросоюзу, активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність і свободу. Ми продовжуємо допомагати вам у військовому плані за кожної можливості, перш за все тому, що Україна є частиною – тепер вже безповоротно – великої європейської родини", - наголосив Етьєн де Понсен. Він подякувати всім тим, хто пішов до армії добровольцем і загалом усім тим, хто б’ється на фронтах, адже "вони виборюють свою свободу, але, в реальності, вони також борються і за нашу свободу".

Також сьогодні посол Франції в Україні вручив Оксані Забужко відзнаку кавалера ордена Почесного легіону.

Етьєн де Понсен зазначив, що Забужко є однією з найважливіших письменниць України. "Якщо ваші твори перекладено понад 20 мовами, в тому числі французькою, а також фарсі, вони, крім того, видаються на одному з найскладніших в плані доступу літературних ринків – ринку США. Згадаймо лише ваш роман "Польові дослідження з українського сексу", який вийшов у 1996 році і який вважається першим бестселером незалежної України і залишається найбільш перекладеним твором української прози у світі", - наголосив він.

Також дипломат зазначив, що Забужко брала активну участь у двох українських революціях – 2004 та 2014 років, привертаючи увагу міжнародної спільноти до прагнення більшості українців до зближення з ЄС.

Сенцов на війні

Днями Олег Сенцов виклав відео в Facebook, де розповідає, що отримав контузію і його мають евакуювати з поля бою, як і трьох його побратимів, які отримали осколкові поранення. Він зазначив, що це сталося у близькому бою з ворогом. Але воїони виконали завдання, утримали позиції, що дало можливість Силам оборони продовжувати контнаступ.

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