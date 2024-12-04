Розпочалися зйомки другого сезону екранізації Fallout

Волтон Гоггінс, який зіграв гуля, поділився, що дуже радий повернутися до своєї ролі.

Зйомки другого сезону екранізації Fallout вже стартували. Про це стало відомо від одного з головних акторів серіалу.

Волтон Гоггінс, який зіграв у серіалі гуля Купера Говарда, поділився у своєму Instagram, що радий повернутися до ролі:

"Знову в сідлі. Блін, як добре знову влізти в цю шкіру. Я роблю це через любов до гри"

Також Гоггінс поділився фото, як йому накладають грим гуля. Раніше актор розповідав, що на початку зйомок створення його образу займало близько 5 годин, але потім візажисти змогли скоротити цей час і зараз нанесення гриму займає півтори години.

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Перший сезон Fallout знімали 9 місяців, із червня 2022-го до березня 2023-го, прем'єра ж відбулася у квітні 2024-го. Якщо другий сезон піде за таким самим виробничим процесом, то продовження можна очікувати до весни або літа 2026-го.

Раніше ми розповідали, що Елла Пернелл, яка виконала головну роль Люсі Маклін, поділилася, що почала грати в Fallout: New Vegas у межах підготовки до своєї ролі в другому сезоні. Підписники акторки одразу ж відправили її в найнебезпечніше місце в грі.

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