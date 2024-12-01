Підписники акторки одразу ж відвели її в лапи Кігтям смерті.

Головна актриса екранізації ігрової серії Fallout Елла Пернелл почала грати в New Vegas, щоб підготуватися до зйомок другого сезону серіалу.

Актриса розповіла у себе на сторінці в BlueSky (аналог Twitter), що їй порадили пограти в Fallout: New Vegas. Елла віджартувалася, що це в жодному разі не підготовка до якоїсь роботи, якою вона скоро займеться:

"Мене попросили зіграти в Fallout: New Vegas. Оскільки я люблю розбиратися в першоджерелах, це може (а може й ні) бути підготовкою до роботи, якою я можу (а може й ні) зайнятися найближчим часом."

Підписники Елли тут же підказали актрисі прогулятися в Кар'єр, нібито там можна знайти лут, який буде корисний на початку проходження. Для незнайомих із серією: у цій локації живуть Кігті смерті, найнебезпечніші вороги у всій грі.

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Через кілька годин після цього акторка запостила мемну гіфку з Джанкарло Еспозіто. Схоже, гра попалася нечесна.

Раніше ми розповідали, що фанатський ремейк Fallout: New Vegas на рушії четвертої частини все таки не був скасований. Автори ведуть розробку відразу кілька модів з перенесення старих ігор серії на рушій Fallout 4.

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