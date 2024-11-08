Маколею Калкіну дісталася роль божевільного вченого.

Маколей Калкін зніметься у другому сезоні екранізації відеоігрової серії Fallout. Це буде перша роль актора в кіно з 2021 року.

Таку інформацію публікує видання Deadline. Їхні джерела повідомляють, що колишня зірка серії фільмів Сам удома, зіграє роль божевільного вченого в постапокаліптичній пустці.

Це буде вже не перша співпраця Калкіна з Amazon Prime, студією, яка займається серіалом за Fallout. У 2024 році актор озвучив одного з персонажів у мультсеріалі "Другий найкращий госпіталь у галактиці", а у 2021-му зіграв одну з головних ролей у серіальній антології "Американська історія жахів: Подвійний сеанс".

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Однак побачити Маколея Калкіна в новому амплуа ми зможемо ще не скоро. За словами акторки Леслі Аггамс, яка зіграла у Fallout роль доглядачки Сховища 33, зйомки другого сезону розпочинаються цього місяця. Якщо продовження піде за тим самим виробничим циклом, що й перший сезон, то його можна чекати ближче до 2026 року.

Нагадаємо, що новий фільм із Робертом Паттінсоном, Міккі-17, було перенесено. Нова дата прем'єра фільму - 18 квітня 2025 року.

Трохи про серіал Fallout

Fallout - серіал, знятий за мотивами однойменної відеоігрової серії. Дії картини відбуваються у 23 столітті, люди майже вимерли після ядерної війни, що почалася через конфлікт США та Китаю. Перед війною уряд США підготував цілу мережу бункерів, де ті, хто вижив, зможуть відродити людство, їх назвали Сховищами.

Головна героїня серіалу - Люсі Маклін (яку зіграла Елла Пернелл), вона мешканка Сховища 33. Одного фатального дня в її бункер проникають рейдери, бандити з поверхні, і викрадають її батька. Дівчина змушена покинути свій притулок і вийти у ворожий і абсолютно незрозумілий для неї світ. Серіал наповнений абсурдним гумором і видовищними пейзажами випаленої пустки після ядерного бомбардування.

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