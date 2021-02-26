Стрімінговий сервіс Hulu представив новий тизер четвертого сезону серіалу-антиутопії "Оповідь служниці".Читайте такожЗ'явився перший кадр зі зйомок третьої частини "Пацанів"
Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Hulu. У ролику можна побачити кадри майбутніх епізодів шоу.
"Джун (головна героїня серіалу у виконанні Елізабет Мосс, - УНІАН.) завдає удару у відповідь Галааду, але ризик, на який вона йде, принесе несподівані й небезпечні нові випробування", - йдеться в описі до тизера.
Судячи з трейлера, в цьому сезоні їй вдасться приїхати до Канади, де живе її чоловік Люк.
"Оповідь служниці": про що серіал
Серіал заснований на романі письменниці Маргарет Етвуд. У ньому розповідається про державу під назвою Галаад, де жінок пригнічують і використовують їх тільки для народження дітей.
Прем'єра третього сезону відбулася в червні 2019 року. Незважаючи на критику, серіал вирішили продовжити.
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