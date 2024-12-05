В український прокат фільм вийде 6 лютого 2025 року.

Вийшов український трейлер пригодницької драми "Сент-Екзюпері" (Saint-Exupéry), що розповість історію автора улюбленої казки багатьох дітей та дорослих "Маленький принц".

За сюжетом фільму, в 1930 році 30-річний Антуан де Сент-Екзюпері працює пілотом у компанії Aéropostale в Аргентині. Коли його найкращий друг і найдосвідченіший пілот Aéropostale Анрі Гійоме зникає в Андах, Сент-Екзюпері збирається вирушити на його пошуки. Цей нездійсненний пошук змушує його перевершити самого себе, зробивши здатність мріяти найбільшою силою письменника.

Головну роль у фільмі виконав Луї Гаррель ("Мрійники", "Уявне кохання", "Молодий Годар", дилогія "Три мушкетери").

Також у стрічці задіяні Даєн Крюґер ("Троя", "Безславні виродки", "На межі"), Венсан Кассель ("Доберман", "Чорний лебідь", дилогія "Три мушкетери"), Бенуа Мажимель ("Піаністка", "Багряні ріки 2", "Смак пристрасті") та інші.

Зняв фільм аргентинсько-французький режисер Пабло Аґеро ("Єва не спить", "Син чоловіка"), який прославився у 2006 році, отримавши приз журі Канн за свою короткометражку "Перший сніг".

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 6 лютого 2025 року.

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