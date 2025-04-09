В український прокат фільм вийде 8 травня 2025 року.

Кінокомпанія Tea Shop Productions показала трейлер психологічного трилеру "Серфер" (The Surfer) з Ніколасом Кейджем ("Дикі серцем", "Нестерпна тяжкість величезного таланту", "Ренфілд", "Довгоніг") в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – чоловік, який повертається до мальовничої місцини свого дитинства, щоб провести день із сином. Але замість спокою він стикається з агресією місцевих серферів, які проголосили себе володарями пляжу. Принижений, він вирішує не тікати, а залишитися. Його самотній протест перетворюється на безкомпромісну війну – за повагу, за гідність, за себе самого. Протягом семи днів напруга наростає, межі стираються, а боротьба стає все більш жорстокою. "Серфер" – історія про людину, яку загнали в кут... І яка відмовилась здатися.

Окрім Кейджа у фільмі зіграли Фінн Літтл ("Мій янгол", серіал "Єллоустоун"), Рагель Роман ("Фуріоза: Шалений Макс. Сага"), Джуліан Макмехон ("Фантастична четвірка") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку ірландський режисер Лоркан Фіннеґан ("Віваріум", "Ноцебо").

Як повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 8 травня 2025 року.

Світова прем'єра "Серфера" відбулася ще у травні 2024 року на Каннському кінофестивалі, однак до кінотеатрів він потрапить тільки через рік.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 87% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 68 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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