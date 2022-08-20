Прем'єра серіалу відбудеться 9 вересня 2022 року.

Телеканал Showtime випустив повний трейлер майбутнього драматичного кримінального серіалу "Американський жигало" (American Gigolo), в якому головну роль виконав Джон Бернтал ("Ходячі мерці", "Каратель", "Вдови", "Король Річард").

Також з нового ролика стало відомо, що прем'єра серіалу відбудеться 9 вересня 2022 року.

У центрі сюжету фільму – чоловік на ім'я Джуліан Кей, який, провівши 15 років в тюрмі після арешту за вбивство, виходить на свободу і намагається знайти себе в сучасній лос-анджелеській секс-індустрії. Попутно він намагається з'ясувати, хто підставив його багато років тому, повісивши на нього злочин, якого він не скоював, а також возз'єднатися зі своєю колишньою коханою.

Також в серіалі задіяні Гретхен Мол ("Манчестер біля моря", "Поїзд на Юму"), Розі О'Доннелл ("Фостери", "Матрьошка"), Ліззі Брошре ("Штам", "Версаль"), Ліленд Орсер ("Берлінська резидентура", "Заручниця") та інші.

Серіал заснований на однойменному фільмі 1980 року Пола Шрейдера з Річардом Гіром у головній ролі, однак, судячи з трейлеру, між ними буде чимало відмінностей.

Продюсером серіалу виступив продюсер оригінального фільму Джеррі Брукхаймер ("Топ Ган: Меверік", "Армагеддон", "Перл Харбор", "Люцифер", "CSI: Місце злочину").

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