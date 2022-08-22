Відвертий серіал має вийти до кінця 2022 року на HBO.

HBO випустив другий тизер майбутнього серіалу "Ідол" (The Idol), головні ролі в якому виконали Лілі-Роуз Депп ("Король", "Трафік") і поп-зірка Ейбел Тесфайє, більш відомий під псевдонімом The Weeknd.

Для 23-річної дочки Джонні Деппа і Ванесси Параді це вже не перша головна роль, проте на телебаченні вона з'явиться вперше. А ось для The Weeknd це буде практично дебют в ігровому кіно – до цього він з'являвся на екрані в декількох проектах лише в ролі самого себе.

У центрі сюжету опиняться висхідна поп-зірка Джослін і гуру самовдосконалення і лідер сучасного культу. Між ними зав'язуються складні стосунки і все це на тлі реалій музичного бізнесу.

Судячи з трейлеру, серіал буде містити чимало відвертих і провокаційних сцен.

Також в серіалі задіяні Сюзанна Сон ("Червона ракета"), Джейн Адамс ("Жеребець", "Хитрощі"), Ден Леві ("Шіттс Крік"), а також учасниця K-pop-гурту Blackpink Кім Дженні, співак і відеоблогер Трой Сіван, співак Мозес Самні та інші.

Режисером серіалу виступив Сем Левінсон, який до цього зняв популярний серіал "Ейфорія" з Зендеєю, а також фільми "Малкольм і Марі" та "Нація вбивць".

Точна дата виходу серіалу поки невідома, але імовірно він має вийти до кінця 2022 року.

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