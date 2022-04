The Weeknd підтримує Україну у війні, яку розв'язала Росія.

Канадський співак The Weeknd випустив кліп на трек Out Of Time з альбому Dawn FM, але заборонив його для показу на YouTube російським слухачам.

Відомо, що в кліпі знялася актриса Чон Хо Йон, яка раніше зіграла в гостросюжетному серіалі "Гра в кальмара" і актор Джим Керрі, який нещодавно заявив про завершення своєї акторської кар'єри. Тільки от росіяни не зможуть насолодитися цим кліпом.

Крім того, The Weeknd стане одним з учасників мітингу Stand Up for Ukraine, який відбудеться 8 квітня в соцмережах. Виручені гроші будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українцям.

Також до мітингу приєдналися Біллі Айліш, Біллі Портер, Селін Діон, Мадонна, Фаррелл Вільямс, Елтон Джон, Майлі Сайрус, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Кеті Перрі, Оззі Озборн та інші знаменитості.

Нагадаємо, раніше соліст System of a Down запропонував Росії напасти на Вірменію, щоб отримати допомогу Заходу.

