Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер комедійного серіалу "Вензді" (Wednesday), шоуранером якого є американський режисер Тім Бертон.
Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.
Вже відомо, що серіал розповість про роки навчання Вензді з тієї самої "сімейки Аддамс" в академії Nevermore. Попутно з навчанням дочка сімейства розгадує різного роду таємниці, використовуючи свої екстрасенсорні здібності. Одного разу Вензді стикається з загадкою 25-річної давності, пов'язаною з її родиною.
Головну роль в серіалі виконує 19-річна Дженна Ортега, яку глядачі могли бачити в недавньому перезапуску "Крику", а також у другому сезоні серіалу "Ти". Роль Мортиші Аддамс виконає Кетрін Зета-Джонс ("Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луїс Гусман ("Нарко", "Як досягти успіху в Америці").
Вихід серіалу "Вензді" запланований на кінець 2022 року.
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