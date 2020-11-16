Зйомки продовження планують розпочати навесні 2021 року.

Стрімінговий сервіс Netflix продовжив на другий сезон серіал «Космічні сили» (Space Force). Головну роль в шоу грає зірка комедійного серіалу «Офіс» Стів Карелл.

Читайте такожСильвестр Сталлоне зніметься в новому "Загоні самогубців"Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зазначається, що виробництво серіалу при цьому перенесуть з Лос-Анджелеса в Ванкувер, щоб скоротити витрати. Зйомки продовження планують розпочати навесні 2021 року.

Серіал «Космічні сили»: що відомо

Американський комедійний телесеріал, перший сезон якого вийшов на екрани 29 травня 2020 року на Netflix.

Серіал був натхненний рішенням президента Дональда Трампа у 2018 році створити ще один підрозділ збройних сил США – космічний.

За сюжетом шоу, цей підрозділ очолює генерал Марк Нейрд (Карелл).

Головний герой мріє про кар'єру в авіації, але замість цього змушений працювати з новачками в незвіданому полі. Йому доручають відразу кілька завдань: повернути присутність американців на місяць та домогтися повного домінування в космосі.

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Автор: Катерина Шварц