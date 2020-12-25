Леонтович працював над «Щедриком» практично все життя.

Музиканти з України та Азербайджану виконали «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича на одній з вершин Кавказьких гір.

Нових барв українській мелодії надали старовинні кавказькі інструменти.

Користувачі мережі зауважують особливу атмосферу відео, оскільки артистів записували у сніжних горах під час заходу сонця.

«Талановита українська музикантка Поліна Десятніченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугаму. А щойно створений українсько-азербайджанський тандем дав можливість українському «Щедрику» зазвучати по новому за допомогою стародавніх азербайджанських музичних інструментів», – розповів український посол в Азербайджані Владислав Каневський у YouTube.

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«Щедрик» Леонтовича: що відомо

Всесвітньо відомий твір для хору «Щедрик» належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже все життя. Текстове першоджерело пов'язане з дохристиянською добою, коли новий рік починався ранньою весною з поверненням до України ластівок.

Органічно поєднавши прийоми народного багатоголосся з досягненням класичної поліфонії, композитор домігся того, що кожний голос відіграє цілком самостійну виражальну роль, відтворюючи найтонші зміни настрою в пісні, подаючи кожен художній образ у граничному завершенні.

Композитор удається до так званих органних пунктів, на тлі яких будує складні звукові комплекси. Цим він досягає особливої гармонійної насиченості й напруженості звучання.

Англійськомовну версію тексту, відому як Carol of the Bells, склав у 1930-ті роки диригент, хормейстер, учитель музики Петро Вільговський.

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Автор: УНІАН